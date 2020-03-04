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    Главная / Торги / Продукты питания №4

    Продукты питания №4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 13:0004.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133042

    Наименование закупки

    Продукты питания №4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продукты питания №4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 13:00 GMT +304.03.2020 13:0004.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукты питания №4

    Начальная цена

    46 045,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынский район, п.Кузьмияр, ул.Центральная, д.17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором и документацией закупки, по согласованию с заказчиком. Характеристики товара прописаны в комментариях

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Яйцо куриное диетическое 1 категория ООО "Советская Агрофирма""

    Кол-во: 2160.000

    "Позиция 2"

    "Молоко сухое 25% жирности"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Паста томатная Кухмастер 1000Г"

    Кол-во: 30.000

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