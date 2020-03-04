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    Главная / Торги / Организация праздника 8 марта

    Организация праздника 8 марта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133039Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133039

    Наименование закупки

    Организация праздника 8 марта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:36

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Чебоксары.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Контактный телефон

    +7 831 422-18-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    office@nnovgorod.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Организация праздника 8 марта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 07:00 GMT +304.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133039Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация праздника 8 марта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пл. Речников д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация праздника 8 марта"

    Кол-во: 1.000

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