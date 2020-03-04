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    Главная / Торги / Поставка Приборов

    Поставка Приборов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133036Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133036

    Наименование закупки

    Поставка Приборов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:07

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Приборов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 00:00 GMT +304.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133036Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Приборов

    Начальная цена

    521 477,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, 198188, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая д.4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-100-14-М20х1.5/М20х1.5-Н-10-П М20х1.5 М20x1.5 100ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-09-Ехd-200-0.5-H10-(0...100)°С-4-20мА-БК-Т5-У1.1 (-45...70)°С-ГП Метран Exd 0.5ПРОЦ 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 6651-94"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-09-Ехd-160-0.5-H10-(0...100)°С-4-20мА-БК-Т5-У1.1(-45...70)°С-ГП Метран Exd 0.5ПРОЦ 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 6651-94"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-24-Exd-100-0.25-Н10-(-50...50)°С-4-20мА-БК-Т6-У1.1(-20+40)-ГП Метран 1ExdIICT6 0.25ПРОЦ -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 100ММ 8ММ с защитной гильзой БК-Т5-У1.1(-45...70)°С-ГП IP65 ГОСТ 6651-94"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-160-14-М20х1.5/М20х1.5-Н-10-П М20х1.5 М20x1.5 160ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный дымовой оптический ИП212-5МЗ (ДИП-ЗМЗ) 9-30В 100х57ММ IP40 -30…+60ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Термоманометр ТМТБ-31Р.1 0-0.6МПа 0...+120°C G1/2ДЮЙМ 2.5 радиальное 80ММ 46ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Мановакуумметр ТМВ-510Р.00 -0.1...0.15МПа 1.5 100ММ сталь G1/2 радиальное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Напоромер НМП-52-М3-4кПа-2.5-У3 4кПа 2.5 У3"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 10"

    "Напоромер НМП-52-М3-6кПа-2.5-У3 6кПа 2.5 У3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Счетчик газа СГ-16МТ-100-Р 1.6МЕГАПА 50ММ 100/10М3/Ч"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Термоманометр ТМТБ-31Р.1 0-0.25МПа 0...+120°C G1/2ДЮЙМ 2.5 радиальное 80ММ 46ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Термоманометр ТМТБ-31Р.1 0-1МПа 0...+120°C G1/2ДЮЙМ 2.5 радиальное 80ММ 46ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Термоманометр ТМТБ-31Т.1 0-0.6МПа 0...+120°C G1/2ДЮЙМ 2.5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Термометр сопротивления ТПТ-2-5-100П-А-4-160 Термико"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Термометр манометрический ТКП-160Cr-УХЛ4(0...100)-1-2.5-160 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС 160ММ 2.5 УХЛ4 сталь 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Термопреобразователь ТСП 012.10-Оп(F3)-100П-В-3-1-630-10-Н-М20х1.5-1-М-К М20х1.5 ГОСТ Р 52931-2008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.91ИНД-Exd-4/20-(-50/100)-0.5/0.6-2-160-10-H-О-О-K-П Exd 0.5ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.61-Exd-4/20-(-50/100)-0.5-2-120-10/8-Н-М20х1.5-1-К-К Exd М20х1.5 0.5ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Термопреобразователь ТСПУ-205/Ex-M/2/АГ-10/С/t5070(Д3)/Pt100/(-50...+50)/80мм/d8/0.5/ГП -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 80ММ 8ММ ГОСТ 6651-94"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-24-Exd-160-0.25-Н10-(-50+50)°С-4-20мА-БК-Т5-У1.1(-45...70)°С-ГП Метран Exd 0.25ПРОЦ -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 6651-94"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2 -0.08...+0.08КПА 2.5 У3"

    Кол-во: 4.000

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