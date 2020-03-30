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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133031Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133031

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 12:29

    Документация процедуры

    Требование_к_закупке.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.03.2020 14:00 GMT +330.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133031Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    172 072,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вставка фильтрующая WKF 100х50 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр ячейковый карманный ФяК 5654"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Вставка фильтрующая карманная KORF WFU 70-40 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Вставка фильтрующая карманная KORF WFU 80-50 класс очистки G3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр ячейковый карманный ФяК 5654"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-65-360-6-G4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный панельный ФВПмет 490х490х48ММ G2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Решетка вентиляционная АМР 200Х200"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Воздуховод гибкий ISO 160ММ 10М"

    Кол-во: 3.000

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