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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Фасадные вывески
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 11:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-00
Факс
+7 495 355-98-40
Адрес электронной почты
gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукъянчиков Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фасадные вывески
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 11:30 GMT +310.03.2020 11:3010.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133028Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фасадные вывески
Начальная цена
821 184,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, улица Новочеремушкинская, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течении 20 дней после поставки на основании выставленного счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65
Кол-во: 13.000
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