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    Главная / Торги / Фасадные вывески

    Фасадные вывески

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 11:3010.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133028Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133028

    Наименование закупки

    Фасадные вывески

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-00

    Факс

    +7 495 355-98-40

    Адрес электронной почты

    gaznadzor@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукъянчиков Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Фасадные вывески

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 11:30 GMT +310.03.2020 11:3010.03.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133028Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фасадные вывески

    Начальная цена

    821 184,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, улица Новочеремушкинская, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течении 20 дней после поставки на основании выставленного счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газнадзор"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газнадзор"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вывеска фасадная 600х370ММ/600х250ММ металл/ пластик серебристый RAL 9006/ синий RAL 5015 состоит из 2 частей"

    Кол-во: 13.000

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