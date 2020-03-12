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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка газоанализатора Колион-1В-06 (20209723)

    ТГСтаврополь Поставка газоанализатора Колион-1В-06 (20209723)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133025Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133025

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка газоанализатора Колион-1В-06 (20209723)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:42

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-72

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    OOO@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка газоанализатора Колион-1В-06 (20209723)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 09:00 GMT +312.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133025Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка газоанализатора Колион-1В-06 (20209723)

    Начальная цена

    639 979,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, п. Рыздвяный Изобильненский р-нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор переносной Колион-1В-06 пропан, метанол, формальдегид IP40 210х190х90ММ 1.5КГ"

    Кол-во: 5.000

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