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    Главная / Торги / Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 ПН (краги сварщика в комплекте)

    Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 ПН (краги сварщика в комплекте)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133023Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133023

    Наименование закупки

    Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 ПН (краги сварщика в комплекте)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 09:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ШАХУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    Почтовый адрес

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Контактный телефон

    +7 83152 2-50-03

    Факс

    +7 83152 2-42-52

    Адрес электронной почты

    hospital@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 ПН (краги сварщика в комплекте)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133023Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 ПН (краги сварщика в комплекте)

    Начальная цена

    13 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара Покупателем осуществляется в течение 30 дней с даты подписания акта приема-передачи составленного на основании счета, товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ШАХУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    606910, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ШАХУНЬЯ, УЛ РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 34А,

    606910 Нижегородская область г.Шахунья ул.Революционная д.34А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный инверторный Ресанта САИ 250 10-250А 230В 7.7КВТ"

    Кол-во: 1.000

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