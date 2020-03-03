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    Главная / Торги / Трансформаторы тока

    Трансформаторы тока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133022Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133022

    Наименование закупки

    Трансформаторы тока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Трансформаторы тока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133022Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трансформаторы тока

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Федосеенко,35Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор тока измерительный IEK ТТИ-А 600/5А ITT10-2-10-0600 660В 600/5А"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Трансформатор тока измерительный Т-0.66 200/5"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Трансформатор тока измерительный Т-0.66 400/5 660В 400/5В 50Гц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Трансформатор тока EKF ТТЭ-30-150/5А tc-30-150 660В 150А 50Гц"

    Кол-во: 6.000

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    Прием заявок:
    14.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
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