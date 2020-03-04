Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей деталей для АТС Hyundai и Kia, расходных материалов обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Поставка запасных частей деталей для АТС Hyundai и Kia, расходных материалов обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 14:0004.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133021Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133021

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей деталей для АТС Hyundai и Kia, расходных материалов обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:13

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей деталей для АТС Hyundai и Kia, расходных материалов обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 14:00 GMT +304.03.2020 14:0004.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133021Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей деталей для АТС Hyundai и Kia, расходных материалов обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Начальная цена

    145 663,07

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, поставка 14 дней, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень поликлиновый 6PK-1235"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ролик обводной ремня ГРМ Hyundai/Kia Gates GE38401"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Ролик натяжной ГРМ Hyundai/KIA NTN-SNR GT38400"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тяга рулевая Hyundai 257ММ М18х1.5/М14х1.5 577244H100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Наконечник рулевой тяги Toyota LC-Prado 90 левый CTR CET104"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Наконечник рулевой тяги Toyota правый 45046-69205"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Рейка рулевая Toyota 4420060223"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Пружина подвески передняя Hyundai KYB RA3119"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Жидкость тормозная DOT-4 910Г 1ЛИТР(ДМ³) Дзержинс"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Смазка универсальная WD-40 Smart Straw 300МЛ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Герметик-прокладка ABRO автомобильный 60Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Принадлежность автомобильная Набор для вклейки стекол с квадратной струной NF 1407 27120601"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Смазка универсальная многоцелевая WR-40 400МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Смазка силиконовая спрей 270МЛ"

    Кол-во: 8.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 263376
    Поставка тех. жидкостей, паст для дочерних обществ ПАО "Газпром"
    Поставка тех. жидкостей, паст для дочерних обществ ПАО "Газпром"
    263376
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 79537
    Поставка смазочных материалов и индустриальных масел
    Поставка смазочных материалов и индустриальных масел
    79537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    483 016
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Ценовой запрос № 80527
    ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" КАМАЗ г/н С037ОХ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"
    ТОиТР ООО"Газпром трансгаз Томск" КАМАЗ г/н С037ОХ14 ООО "РариТЭК Авто Групп"
    80527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 18:00(GMT+03:00)
    3 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82802
    Поставка смазок
    Поставка смазок
    82802
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    8 751 626
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Свердловская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 83275
    Поставка смазок универсальных
    Поставка смазок универсальных
    83275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    729 152
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Свердловская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 83768
    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
    Поставка технических жидкостей по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
    83768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    371 040
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить