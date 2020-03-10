СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель обязуется при отсутствии претензий произвести оплату за поставленный товар (партию товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре