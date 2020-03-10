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    Главная / Торги / СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.

    СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133016

    Наименование закупки

    СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 09:53

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_запчасти_Нижнекамск.docx

    3._Инфокарта_запчастиНижнекамск.docx

    Договор_поставки_запчастей_проект_669(с_замечанием_юристов).doc

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    126-СП-64.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 291-02-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Айгуль Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.

    Начальная цена

    416 665,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Вахитова 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель обязуется при отсутствии претензий произвести оплату за поставленный товар (партию товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей для автомобилей марки ВАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Поставка запасных частей для автомобилей марки ГАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Поставка запасных частей для автомобилей марки УАЗ"

    Кол-во: 1.000

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