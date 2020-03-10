www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 09:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 291-02-02
Факс
--
Адрес электронной почты
Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муртазина Айгуль Мансуровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133016Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СП-64 Поставка запасных частей для автомобилей марок «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» Нижнекамского МРУЭС Набережно-Челниского ЗУЭС.
Начальная цена
416 665,83
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Вахитова 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель обязуется при отсутствии претензий произвести оплату за поставленный товар (партию товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.