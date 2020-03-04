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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка измерителя температуры МИТ 8.15 (20209702)

    ТГСтаврополь Поставка измерителя температуры МИТ 8.15 (20209702)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133015Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133015

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка измерителя температуры МИТ 8.15 (20209702)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 09:37

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-72

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    OOO@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка измерителя температуры МИТ 8.15 (20209702)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 09:00 GMT +304.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133015Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка измерителя температуры МИТ 8.15 (20209702)

    Начальная цена

    543 157,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, п. Рыздвяный, Изобильненский р-нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15 ТУ 4211-102-56835627-10 Комплектация: поверка измерителя-регулятора температуры МИТ 8.15, температурный датчик ПТСВ-2К-1 (класс точности 0.002С), поверка датчика ПТСВ-2К-1"

    Кол-во: 2.000

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