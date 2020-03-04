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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ТО и ТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 09:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628412, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, ТРАКТ ЮГОРСКИЙ, ДОМ 36,
Почтовый адрес
628418
Контактный телефон
+7 912 815-40-58
Факс
+7 3462 77-44-33
Адрес электронной почты
a.ponomarev@novotekh-surgut.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилов Георгий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 06:00 GMT +304.03.2020 06:0004.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133010Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР
Начальная цена
53 890,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г.Сургут, ул.Югорский Тракт, 36Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % по факту
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "НОВОТЕХ-МБ"
Все закупки и тендеры ООО "НОВОТЕХ-МБ"
Адрес местонахождения
628412, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, ТРАКТ ЮГОРСКИЙ, ДОМ 36,
628418
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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