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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для АТС ГАЗ и ЗИЛ обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Поставка запасных частей для АТС ГАЗ и ЗИЛ обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 14:0004.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133003Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133003

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для АТС ГАЗ и ЗИЛ обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 09:32

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для АТС ГАЗ и ЗИЛ обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 14:00 GMT +304.03.2020 14:0004.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133003Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для АТС ГАЗ и ЗИЛ обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Начальная цена

    178 570,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, поставка 14 дней, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик обводной ГАЗ-3302 5254598"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ремень генератора 8PK2075 ГАЗ,ПАЗ двигатель Cummins ISF 3.8 3972382"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Ролик обводной ГАЗ-3302 5254599"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ролик натяжной 3973820 Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Насос водяной 3966841 (3804927,4089647,3940052,4934058) Cummins"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Опора шаровая ГАЗ-2705, 2217 верхняя 2217-2904414-10"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Опора шаровая ГАЗ-2705, 2217 нижняя 2217-2904314-10"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Датчик включения блокировки ВК 24-04"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Подшипник ступицы передней ГАЗ 7606/7609"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр сеточка для отстойника В33510151"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 1R-0749 Caterpillar"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр масляный BIG GB-102"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный BIG GB-9434M ГАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Наконечник рулевой тяги правый 3302-3414062 ГАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Диск тормозной передний Mercedes 1415147"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр-сепаратор 2901350600 8000HRS Atlas Copco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Цилиндр тормозной задний ГАЗ 24-3501040-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Цилиндр тормозной главный ГАЗ-3110, 3302 в сборе 31029-3505010"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Колодка тормозная ГАЗ задняя 53-3502090"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Кнопка кнопка Ranar PB-2E"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр воздушный основной ДТ75М-1109560/ДФВ 5625 ЗИЛ-5301, ДТ-75"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр масляный ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ 245-1012005"

    Кол-во: 3.000

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