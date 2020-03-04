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    Главная / Торги / Газшельф 19-19 ХБС

    Газшельф 19-19 ХБС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 01:0004.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133000Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133000

    Наименование закупки

    Газшельф 19-19 ХБС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 09:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Газшельф 19-19 ХБС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 01:00 GMT +304.03.2020 01:0004.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133000Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газшельф 19-19 ХБС

    Начальная цена

    282 414,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса. Обязательная проверка отгрузочных документов на поставляемую продукцию ( по форме универсального передаточного документа), согласование даты отгрузки и адрес доставки снабжения, маркировка груза согласно наименования заказа. В счёте обязательно указывается адрес и срок поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для выпечки Континент Пак 38СМх25М пергамент 120898"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая 45СМх200М 6МКН"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Средство для посудомоечных машин таблетки Finish Calgonit All in 1 28909 65ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Термобумага NAV-5 для Навтекс 80ММ 30М ICS"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Бумага для факса погоды Furuno Fax-208 Furuno 215ММх20М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Пакет полиэтиленовый фасовочный 24х37СМ ПНД 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Фольга пищевая Саянская алюминиевая 100Мх45СМ"

    Кол-во: 20.000

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