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    Главная / Торги / Поставка ХБС Топчев 28-20

    Поставка ХБС Топчев 28-20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 01:0004.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132999

    Наименование закупки

    Поставка ХБС Топчев 28-20

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 09:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ХБС Топчев 28-20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 01:00 GMT +304.03.2020 01:0004.03.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ХБС Топчев 28-20

    Начальная цена

    1 143 042,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Доставка по адресу: Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки в формате Еxcеl .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло туалетное крем Creme 100Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Салфетки бумажные 24х24СМ белый 100ШТ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Полотенце бумажное Мягкий знак Делюкс рулонное двухслойное 12М 2ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Салфетка хозяйственная универсальная микрофибра 300x300ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Губка для мытья посуды Хозяюшка Макси-10 поролон/абразив 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Губка для мытья посуды Лайма спиральная металлическая 70х70х70ММ 603101"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Средство для прочистки труб Bagi Потхан гранулы 600Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Пятновыводитель Vanish для цветного белья 1000МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Отбеливатель гель Асе Автомат 1000МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Средство для посудомоечных машин таблетки Finish Calgonit All in 1 28909 65ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Порошок стиральный автомат Tide Color 3КГ ООО "Проктер энд Гэмбл""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Освежитель воздуха Clade 300МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Фольга пищевая СПб Тейч Ролл алюминевая 30СМх100М 11МКМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Средство моющее жидкость Mr. Proper 1000МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Средство для мытья посуды Fairy 900МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Перчатки хозяйственные резиновые защитные Лотос"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее крем Cif Актив 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Средство дезинфицирующее Ника-Изосептик спрей флакон с дозатором 0.75Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Кондиционер для белья Ленор 1000МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 21"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая 45СМх200М 6МКН"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Пергамент пищевой 30СМх10М коричневый"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 23"

    "Мешки для мусора прочные 35Л"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Мешки для мусора 60л"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Мешки для мусора Риф Полосатики ПВД 120Л 30МКМ 10ШТ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 26"

    "Стакан одноразовый бумага 250МЛ"

    Кол-во: 1050.000

    "Позиция 27"

    "Крем для рук "Бархатные ручки""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Бахилы одноразовые полиэтилен для обуви"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 29"

    "Зубочистки Авиора С ментолом бамбук индивидуальная упаковка 65ММ 500ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Средство чистящее спрей Bagi Шуманит для удаления нагара 0.4Л; ДМ³"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 31"

    "Бумага туалетная Zewa двухслойная 4ШТ белая"

    Кол-во: 60.000

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