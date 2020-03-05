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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка оборудования технологической связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 11:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования технологической связи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 06:00 GMT +305.03.2020 06:0005.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132998Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования технологической связи
Начальная цена
461 544,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, д. 26вРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 календарных дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
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