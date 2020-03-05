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    Главная / Торги / Поставка оборудования технологической связи

    Поставка оборудования технологической связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 06:0005.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132998Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132998

    Наименование закупки

    Поставка оборудования технологической связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования технологической связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 06:00 GMT +305.03.2020 06:0005.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132998Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования технологической связи

    Начальная цена

    461 544,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, д. 26вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 календарных дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутатор управляемый Eltex MES2308 8 портов 10/100/1000 Base-T 2х1000 Base-X (SFP) 2х1000 Base-T L2 220В 1ВТ 5КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор Eltex MES2324B 24 порта 10/100/1000 Base-T,4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP) L2+ 220V AC, 12V DC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Конвертер интерфейсов FlexCON 200х150х28 FC-SRL-2E1B/4Eth/ V3 Натекс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Конструктив универсальный Натекс MiniRack для установки модуля в исполнении SubRack FG-MRU-AC/DC V2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Конвертер интерфейсов FlexCON 233х220х30ММ FC-SAN-E1B/2Eth Натекс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шлюз абонентский голосовой Натекс FlexGain Access VoiceCom FG-ACE-VC-115-2 4 порта 10/100 LAN, 4 порта FXS, SIP, 1хWAN 100-240В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Антенна Radial DS2 VHF (Н) 153-177МГц 3.15ДБи N-mama 500ВТ 0.87М с кабелем снижения 20М"

    Кол-во: 6.000

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