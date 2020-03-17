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Наименование закупки
Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 15:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паремская Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132996Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
964 180,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая д. 6, лит. Д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 80.000
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