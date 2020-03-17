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    Главная / Торги / Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"

    Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132996Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132996

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 15:59

    Документация процедуры

    Печати_и_штампы.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 612-86-01 доб. 34229

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паремская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132996Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка печатей и штампов для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    964 180,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая д. 6, лит. Д.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штамп Printer 10 клише из резины 27x10ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Штамп Printer 15 клише из резины 69х10ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Штамп Printer 20 клише из резины 38х14ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 4"

    "Штамп Printer 25 клише из резины 15х75ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 5"

    "Штамп Printer 30 клише из резины 47x18ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 6"

    "Штамп Printer 35 клише из резины 30х50ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Штамп Printer 38 клише из резины 33х56ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 8"

    "Штамп Printer 40 клише из резины 59х23ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Штамп Printer 45 клише из резины 25х82ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 10"

    "Штамп Printer 50 клише из резины 69х30ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Штамп Printer 52 клише из резины 20х30ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 12"

    "Штамп Printer 53 клише из резины 30х45ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 13"

    "Штамп Printer 54 клише из резины 40х50ММ Colop"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 14"

    "Штамп Printer 55 клише из резины 40х60ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Штамп Printer 60 клише из резины 76х37ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 16"

    "Оснастка автоматическая Colop S110 для штампа прямоугольная 52х8ММ клише из резины"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 17"

    "Штамп Printer Q24 клише из резины 24х24ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Штамп Printer Q30 клише из резины 31х31ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Штамп Printer Q43 клише из резины 43х43ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 20"

    "Штамп Printer T45 клише из резины 45х45ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 21"

    "Печать Colop Printer R24 круглая резиновое клише 24ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 22"

    "Печать Colop Printer R30 круглая резиновое клише 30ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 23"

    "Печать Colop Cover Printer R40 круглая резиновое клише 40ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 24"

    "Оснастка автоматическая Trodat 4642 для печати круглая 42ММ клише из резины"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 25"

    "Оснастка автоматическая Colop R3040 для печати круглая 40ММ металлическая"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 26"

    "Печать Colop Printer R45 круглая резиновое клише 45ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 27"

    "Оснастка автоматическая Colop Printer Oval 44 для печати овальная 28х44ММ клише из резины"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 28"

    "Оснастка автоматическая Colop Printer Oval 55 для печати овальная 35х55ММ клише из резины"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 29"

    "Штамп факсимиле клише из резины автоматическая оснастка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 30"

    "Клише штампа 0401 прямоугольное 15х7ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 31"

    "Клише штампа 0501 прямоугольное 38х14ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Клише штампа 0601 прямоугольное 47х18ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 33"

    "Клише штампа 0701 прямоугольное 58х22ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 34"

    "Клише штампа 0801 прямоугольное 49х28ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Клише штампа 0901 прямоугольное 70х10ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 36"

    "Клише штампа 1401 прямоугольное 41х24ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 37"

    "Клише штампа 1501 прямоугольное 75х38ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 38"

    "Клише штампа 1601 прямоугольное 50х40ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 39"

    "Клише штампа 1701 прямоугольное 50х30ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 40"

    "Клише штампа 2201 прямоугольное 68х47ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 41"

    "Клише штампа 2301 прямоугольное 85х55ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Клише штампа 2401 прямоугольное 106х55ММ резина ООО "Офис-Трейд""

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 43"

    "Печать пломбир под пластилин круглая латунь"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 44"

    "Печать пломбир под пластилин круглая латунь 30ММ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 45"

    "Печать пломбир под сургуч круглая латунь 30ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 46"

    "Печать пломбир под сургуч круглая латунь 35ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 47"

    "Печать пломбир под сургуч круглая латунь 40ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 48"

    "Пломбиратор 10ММ латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 49"

    "Устройство опечатывающее со штоком латунь"

    Кол-во: 80.000

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