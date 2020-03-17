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Наименование закупки
Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 07:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132990Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
358 960,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит оплату стоимости услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта оказанных услуг. Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток проводится в учреждении Исполнителя в г. Уфа Республики Башкортостан.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 84.000
Кол-во: 4560.000
Кол-во: 200.000
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