Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик производит оплату стоимости услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта оказанных услуг. Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток проводится в учреждении Исполнителя в г. Уфа Республики Башкортостан.