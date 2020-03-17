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    Главная / Торги / Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132990Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132990

    Наименование закупки

    Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 07:55

    Документация процедуры

    Уфимское_УООП_Задание_заказчика_(стирка).xlsx

    Договор_ЕП__КИМ_на_оказание_услуг_по_стирке__сушке__глажению_белья.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.03.2020 12:00 GMT +317.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132990Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток для нужд филиала "Уфимское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    358 960,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату стоимости услуг по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта оказанных услуг. Оказание услуг по стирке, сушке, глажению санитарного белья, скатертей, салфеток проводится в учреждении Исполнителя в г. Уфа Республики Башкортостан.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и глаженье белья халата санитарного"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 2"

    "Стирка и глаженье белья санитарного"

    Кол-во: 4560.000

    "Позиция 3"

    "Стирка сушка и глажение скатертей, салфеток"

    Кол-во: 200.000

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