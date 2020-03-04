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    Главная / Торги / Поставка электротоваров и строительных материалов

    Поставка электротоваров и строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 05:0004.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132987Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132987

    Наименование закупки

    Поставка электротоваров и строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 06:05

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Заявка.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
    Все закупки и тендеры ОАО ТС

    Юридический адрес

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Почтовый адрес

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Контактный телефон

    +7 3823 54-02-22

    Факс

    +7 3823 54-63-15

    Адрес электронной почты

    teploseti@seversk.tomsknet.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротоваров и строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 05:00 GMT +304.03.2020 05:0004.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132987Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротоваров и строительных материалов

    Начальная цена

    246 307,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза. В рамках исполнения настоящего договора поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товар оплачивается Покупателем на основании предоставленного Поставщиком счета в размере 100% оплаты в течение 5 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО ТС
    Все закупки и тендеры ОАО ТС

    Адрес местонахождения

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный инверторный Ресанта САИ 220 ПН 10-220А 220В ПВ 70% 6.6КВТ 7.7КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Машина шлифовальная угловая Makita GA 9040 SF01 220В 2.6КВТ 230ММ 6600ОБ/МИН 5.1КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Перфоратор Makita HR 2630 800ВТ 0-1200ОБ/МИН 0-4600уд/мин SDS-Max 3 режима 2.9ДЖ 2.8КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Топор Hardax 1КГ фиберглассовая рукоятка 39-1-010"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Перфоратор Bosch GBH 8-45 D 1500ВТ 0-305ОБ/МИН 1380-2720уд/мин SDS-Max 2 режима 12.5ДЖ 8.2КГ 0611265100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Машина шлифовальная угловая Makita GA 5030 220В 0.72КВТ 125ММ 11000ОБ/МИН 1.8КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Круг шлифовальный прямой Луга Абразив 230х6х22.2ММ А24 по металлу"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Круг отрезной абразивный Луга Абразив по металлу 230х2.5х22ММ А30 BF 80М/С"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Круг отрезной абразивный Луга Абразив по металлу 125х2.5х22ММ А30 BF 80М/С"

    Кол-во: 50.000

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