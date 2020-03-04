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Наименование закупки
Поставка электротоваров и строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 06:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Почтовый адрес
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Контактный телефон
+7 3823 54-02-22
Факс
+7 3823 54-63-15
Адрес электронной почты
teploseti@seversk.tomsknet.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротоваров и строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 05:00 GMT +304.03.2020 05:0004.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132987Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротоваров и строительных материалов
Начальная цена
246 307,53
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза. В рамках исполнения настоящего договора поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Товар оплачивается Покупателем на основании предоставленного Поставщиком счета в размере 100% оплаты в течение 5 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
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