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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка рекламно-информационного материала, буклеты по продуктам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 19:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Почтовый адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Контактный телефон
+7 8652 95-11-33
Факс
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Адрес электронной почты
info@stavropol.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка рекламно-информационного материала, буклеты по продуктам
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132983Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка рекламно-информационного материала, буклеты по продуктам
Начальная цена
6 393 840,00
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина 429 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналично, с доставкой
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Наименование заказчика
Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Кол-во: 24000.000
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