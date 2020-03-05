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    Главная / Торги / Оформление офисов

    Оформление офисов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132981Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132981

    Наименование закупки

    Оформление офисов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 18:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Юридический адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Почтовый адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Контактный телефон

    +7 8652 95-11-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@stavropol.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оформление офисов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132981Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оформление офисов

    Начальная цена

    61 719,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина 429 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналично, доставка сос тороны поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению рекламного материала - наружное и внутреннее рекламно-информационное оформление"

    Кол-во: 84.000

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