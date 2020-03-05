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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для снегоболотохода для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка запасных частей для снегоболотохода для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132979Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132979

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для снегоболотохода для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 18:25

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для снегоболотохода для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 09:00 GMT +305.03.2020 09:0005.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132979Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для снегоболотохода для нужд Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    310 099,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Б. Ельня, Кладбищенский проезд, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Балансир вездехода МТЛБ правый передний 8.32.026"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть автотранспорта . Торсион левый 8.32.108"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть автотранспорта . Торсион правый 8.32.109"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Гайка балансира 8.32.155"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть Балансир рядовой в сборе для вездехода 8.32.024"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть Ось коленчатая для вездехода 8.31.041"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Венец ведущего колеса 8.30.101 МТЛБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть . Звено широкое левое 2.34.101"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть . Звено широкое правое 2.34.102"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть Палец звена длинный 2.34.105 для вездехода МТЛБ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть Лента тормоза МП для вездехода 8.23.043"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть Редуктор вентилятора 8.02.011-1 МТЛБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть Ремень зубчатый 11-19х12.5х1450 МТЛБ ГОСТ 5813-76"

    Кол-во: 10.000

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