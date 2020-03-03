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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры из цветных металлов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка трубопроводной арматуры из цветных металлов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132978Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132978

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры из цветных металлов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 18:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубопроводной арматуры из цветных металлов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 00:00 GMT +303.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132978Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры из цветных металлов для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    31 596,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Управление материально-технического снабжения и комплектации» (УМТС и К), Российская Федерация, 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетчатый прямоточный ФСП-40 латунь Ду40ММ Ру1.6"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Кран для манометра 11б18бк(ф)1 Ду15 Ру16 рукоятка ВР трехходовый G1/2"хМ20х1.5 +225ГРАД ЦЕЛЬС латунь с контрольным фланцем"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Затвор обратный поворотный КОП 50-63 19с38нж исполнение J/J Ду50 Ру63 ст.20Л У1 фланцевое -40...+425ГРАД ЦЕЛЬС газ С КОФ (фланцы ст.20, крепеж, прокладки) ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Клапан обратный подъемный 16б1бк Ду50 Ру16 муфтовый латунь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый LD КШ.Ц.Ф.080/070.016.Н/П.02 Ду80ММ Ру16МЕГАПА неполнопроходной фланцевый рычаг стальной -40...+200ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой 11б27п1 Ду15 Г/Г рычаг"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый БАЗ 11Б27п1 Ду20 ВР ручка латунь"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый БАЗ 11Б27п1 Ду25 ВР/ВР рычаг латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Кран шаровый 11Б27п1 Ду15 бабочка"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 10"

    "Клапан обратный подъемный RD16.01.040.16.Ф/Ф DN32 Ру16 300ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый БАЗ 11Б27п1 Ду40 ВР ручка латунь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр сетчатый магнитно-механический фланцевый ФМФ чугун Ду80ММ Ру16"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр сетчатый IS40.03.0600.050.40.Ф/Ф углеродистая сталь Ду50ММ Ру40 +400ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр сетчатый прямоточный ФСП-25 латунь Ду25ММ Ру1.6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр сетчатый прямоточный ФСП-20 латунь Ду20ММ Ру1.6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Воздухоотводчик Ду15 Кран Маевского с колпачком"

    Кол-во: 10.000

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