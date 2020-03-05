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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 11:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,
Почтовый адрес
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4
Контактный телефон
+7 495 950-55-25
Факс
Адрес электронной почты
d.shalimov@netris.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалимов Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132976Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.16, стр.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% расчет в течении 7 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4
Адрес местонахождения
117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4
Адрес местонахождения
117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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