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    Главная / Торги / Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих

    Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132976Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132976

    Наименование закупки

    Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:11

    Документация процедуры

    Шаблон_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕТРИС"
    Все закупки и тендеры АО "НЕТРИС"

    Юридический адрес

    117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,

    Почтовый адрес

    117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4

    Контактный телефон

    +7 495 950-55-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.shalimov@netris.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалимов Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132976Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ноутбуков, периферийного оборудования и компьютерных комплектующих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.16, стр.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет в течении 7 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "НЕТРИС"
    Все закупки и тендеры АО "НЕТРИС"

    Адрес местонахождения

    117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,

    117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4

    Наименование заказчика

    АО "НЕТРИС"
    Все закупки и тендеры АО "НЕТРИС"

    Адрес местонахождения

    117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,

    117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4

    Наименование заказчика

    АО "НЕТРИС"
    Все закупки и тендеры АО "НЕТРИС"

    Адрес местонахождения

    117218, Г МОСКВА, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, 4,

    117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.24/35, корп.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус ATX THERMALTAKE Versa H24, Midi-Tower, без БП (Versa H25)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Материнская плата ASUS PRIME B450-PLUS, SocketAM4, AMD B450, ATX, Ret"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Процессор AMD Ryzen 5 3600, SocketAM4, OEM"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3200C16 DDR4 — 2x 8Гб"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX 200 T, 120мм, Ret"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Видеокарта ASUS nVidia GeForce GT 710 , GT710-SL-2GD5, 2Гб, GDDR5, Ret"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "SSD накопитель SAMSUNG 860 EVO MZ-76E250BW 250Гб, 2.5", SATA III"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Блок питания HIPRO (HIPO DIGI) HPE450W, 450Вт, 120мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Монитор IIYAMA ProLite XB2483HSU-B3 23.8", черный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Мышь LOGITECH B100, оптическая, проводная, USB, черный [910-003357]"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Клавиатура LOGITECH K120, USB, черный [920-002522]"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "ИБП IPPON Back Verso 800, 800ВA [751623]"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Модуль памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS8G4D30AESCK DDR4 - 8Гб 3000, DIMM, Ret"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Модуль памяти DDR4 16GB Samsung M391A2K43BB1-CTD"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Зарядное устройство сетевое Greenconnect UG-CD101"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Ноутбук ASUS Zenbook UM431DA-AM003T, 14", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, AMD Radeon Vega 8, Windows 10, 90NB0PB3-M02140, голубой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Ноутбук HP ProBook 440 G6, 14", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, Windows 10 Professional, 5PQ08EA, серебристый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Клавиатура APPLE MQ052RS/A, USB, беспроводная, белый"

    Кол-во: 1.000

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