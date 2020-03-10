Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров

Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки партии Товара, подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. поставка: не позднее 30-и календарных дней с даты поступления заявки от заказчика