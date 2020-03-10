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    Главная / Торги / Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров

    Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132971Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132971

    Наименование закупки

    Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:58

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП_2.docx

    Инфокарта__2020_оптические_шнуры_1[1].docx

    Договор_(2).doc

    Приложение_№_А_к_Заявке.docx

    131-СП-54.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 291-02-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муртазина Айгуль Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132971Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров

    Начальная цена

    318 892,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки партии Товара, подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. поставка: не позднее 30-и календарных дней с даты поступления заявки от заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оптический шнур SC-SC/APC SM 9/125 simplex 1м"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 2"

    "Оптический шнур SC-SC/APC SM 9/125 simplex 1.5м"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 3"

    "Оптический шнур SC-SC/APC SM 9/125 simplex 2м"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 4"

    "Оптический шнур SC-SC/APC SM 9/125 simplex 20м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Оптический шнур SC/APC-SC/UPC SM 9/125 simplex 1.5м"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Оптический шнур SC/APC-SC/UPC SM 9/125 simplex 2м"

    Кол-во: 1300.000

    "Позиция 7"

    "Оптический шнур SC/APC-SC/UPC 9/125 SM simplex 3м"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Оптический шнур SC/APC-SC/UPC SM 9/125 simplex 5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Оптический шнур FC-SC/APC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Оптический шнур FC-SC/APC SM 9/125 simplex 10м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Оптический шнур FC-SC/APC SM 9/125 simplex 30м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Оптический шнур FC/APC-SC/UPC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Оптический шнур SC/APC-FC/UPC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 14"

    "Оптический шнур FC-FC/APC SM 9/125 simplex 25м"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Оптический шнур FC-FC/UPC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Оптический шнур FC-FC/UPC (9/125) simplex 1.5м"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Оптический шнур FC-FC/UPC SM 9/125 simplex 2м"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Оптический шнур FC-LC/UPC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Оптический шнур SC/APC-LC/UPC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Оптический шнур SC-FC/UPC SM 9/125 simplex 10м"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Оптический шнур SC-FC/UPC SM 9/125 simplex 1м"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 22"

    "Оптический шнур SC-FC/UPC SM 9/125 simplex 2м"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 23"

    "Оптический шнур SC-FC/UPC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 24"

    "Оптический шнур FC-FC/UPC SM 9/125 duplex 0.5м"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Оптический шнур LC-LC/UPC SM 9/125 duplex 2м"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Оптический шнур LC-LC/UPC SM 9/125 duplex 15м"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Пигтейл FC/APC SM buffer 1,5м"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 28"

    "Оптический шнур SC-SC/APC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 29"

    "Оптический шнур FC/APC-FC/UPC SM 9/125 simplex 3м"

    Кол-во: 200.000

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