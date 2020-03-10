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Наименование закупки
Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 16:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 291-02-02
Факс
--
Адрес электронной почты
Yuliya.Gabbasova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муртазина Айгуль Мансуровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132971Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопоставление коммерческих предложений №54 Поставка оптических шнуров
Начальная цена
318 892,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата: При отсутствии претензий Покупатель производит оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки партии Товара, подписания товарных накладных, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. поставка: не позднее 30-и календарных дней с даты поступления заявки от заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Кол-во: 170.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 1300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 200.000
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