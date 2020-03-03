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    Главная / Торги / Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ

    Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 09:0003.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132970Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132970

    Наименование закупки

    Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 09:00 GMT +303.03.2020 09:0003.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132970Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ

    Начальная цена

    1 779 660,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Сосногорск, улица Энергетиков 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пудра алюминиевая пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95"

    Кол-во: 300.000

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    Прием заявок:
    04.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    24 435
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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