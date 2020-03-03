www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 16:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00 доб. 33471
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
o.safonova@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 09:00 GMT +303.03.2020 09:0003.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132970Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пудры аллюминиевой для нужд филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВГПУ
Начальная цена
1 779 660,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Сосногорск, улица Энергетиков 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 300.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.