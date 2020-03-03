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    Главная / Торги / Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса ОЦ "Санаторий "Юг"

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса ОЦ "Санаторий "Юг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132967Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132967

    Наименование закупки

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса ОЦ "Санаторий "Юг"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:32

    Документация процедуры

    спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса ОЦ "Санаторий "Юг"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 10:00 GMT +303.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132967Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов для оснащения пляжного комплекса ОЦ "Санаторий "Юг"

    Начальная цена

    402 780,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Сочи ул. Сибирская 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 15 рабочих дней после подписания первичных документов, приложить заявку на участие в закупке, сведения об отнесении к СМСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шезлонг пляжный Havana белый 1860х700х440ММ до 150КГ 11.9КГ пластик 0511001-1227 Турция"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Зонт садовый уличный каркас стальная труба 76ММ 420СМ 400х400СМ спицы тонкостенные профиль 25х25х1.2ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Лежак пляжный 2000х630х200ММ деревянный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Ткань водоотталкивающая Оксфорд 600D PU полиэстер 210Г/М2 бежевый 150СМ Китай"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Изделие пляжное . Матрац для шезлонга 5х197х60СМ 2021"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Изделие пляжное . Матрац плавательный 66929"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Катушка на спининг Cottus Xenon 0011040"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Спиннинг Mikado Crystalline pilk 183 W-A-429 183 штекерный IM8"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Канат из химических волокон плавающий полиэстер 100М 56ММ 1170КГС 17.6КГ Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Буй светящийся 600ММ 350ММ оранжевый для ограждения зоны купания пенополиуретан 3.2КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Колонка акустическая Meirende 80ВТ пластик ABS черный 92х35х36СМ МН-336"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Громкоговоритель ручной MG-66SUL 25ВТ 220В красный/белый USB\SD 250х350х250ММ Terrasound 2030500"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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