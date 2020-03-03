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    Главная / Торги / Поставка бытовой техники

    Поставка бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132966Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132966

    Наименование закупки

    Поставка бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132966Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники

    Начальная цена

    279 455,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент многофункциональный Dremel 8200-1/35"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Телевизор LED LG 42LF580V 42ДЮЙМ 1920x1080 серый 300 кд/м2 1200:1 2х10ВТ 9,2КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кофемашина DeLonghi Magnifica S (ECAM 22.360.S) 1.8ЛИТР(ДМ³) 15БАР 1450ВТ LCD, пластик, silver"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Холодильник бытовой Indesit TT 85 60х85х61.5СМ 119Л 105Л 14Л однокамерный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Электрочайник 1500ВТ 1.8Л; ДМ³ закрытая спираль нержавеющая сталь 220"

    Кол-во: 3.000

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