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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции

    Поставка металлопродукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132962Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132962

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 13:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопродукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:30 GMT +306.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132962Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции

    Начальная цена

    254 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик выставляет Покупателю счет согласно подписанной сторонами Спецификации в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора. Покупатель уплачивает Поставщику авансовый платеж на основании предъявленного им счета в размере 50 % стоимости продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета Покупателем. Окончательный расчет за поставленную продукцию осуществляется на основании предъявленного Поставщиком счета-фактуры или иного документа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры или иного документа, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента получения 50% предоплаты Поставщиком. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу: 169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 60.3х2ММ 6000ММ AISI 304"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Труба 42.4х2ММ 6000ММ AISI 304"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Труба 50.8х2ММ 6000ММ AISI 304"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Труба 70х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Труба 60х3ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Пруток бронзовый шестигранник БрАМц9-2 19ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Пруток бронзовый шестигранник БрАМц9-2 17ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 8"

    "Уголок 30х30х2ММ 3М алюминий АД31Т1 ГОСТ 22233-2001"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Труба алюминий профильная (бокс) АД31Т1 30х30х2х3000ММ ГОСТ 22233-2001"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 10"

    "Лист стальной горячекатаный 3ММ 1250ММ 2500ММ AISI 304/ 08Х18Н10 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Круг стальной горячекатаный 12ММ Ст3 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Круг стальной горячекатаный 16ММ Ст3 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Круг стальной горячекатаный 60ММ Ст3 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Круг стальной горячекатаный 40ММ Ст3 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Трубка медная 8х50000ММ 1ММ ГОСТ 617-2006 EN 12735-1"

    Кол-во: 1.000

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