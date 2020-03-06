Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик выставляет Покупателю счет согласно подписанной сторонами Спецификации в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора. Покупатель уплачивает Поставщику авансовый платеж на основании предъявленного им счета в размере 50 % стоимости продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета Покупателем. Окончательный расчет за поставленную продукцию осуществляется на основании предъявленного Поставщиком счета-фактуры или иного документа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры или иного документа, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с момента получения 50% предоплаты Поставщиком. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу: 169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.