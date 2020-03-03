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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для Татарстана

    Поставка строительных материалов для Татарстана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 20:0003.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132961Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132961

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для Татарстана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 18:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для Татарстана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 20:00 GMT +303.03.2020 20:0003.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132961Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для Татарстана

    Начальная цена

    1 085 159,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    договорные

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунтовка антикоррозионная Лакра ГФ-021 1КГ серая"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Грунтовка антикоррозионная ГФ-021 1.9КГ красно-коричневая ГОСТ 25129-82"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Гипс строительный алебастр 1кг"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Битум нефтяной строительный БН-90/10 ГОСТ 6617-76"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 5"

    "Герметик-прокладка 60Г г.Казань"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Клипса крепеж 16ММ IEK"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 7"

    "Крепеж для трубы клик 20ММ"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 8"

    "винт самонарезной кровельный 5.5*25 с шестигранной головкой"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 9"

    "Винт саморезной по металлу 4.2*16 мм оцинкованный с прессшайбой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Дюбель гвоздь 6x40ММ"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 11"

    "Лента монтажная перфорированная 20х0.55ММ 25М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Саморез по металлу 3.5ММх19ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Саморез 3.5ММх25ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Саморез универсальный 3.5ММх35ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Саморез 3.5ММх41ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "саморез кровельный 4,8*35 мм с шестигранной головкой оцинкован"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 17"

    "Винт самонарезающий 5.5х38"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 18"

    "саморез 4.2*13 с прессшайбой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 19"

    "Саморез по металлу 4.2*16 оцинкованный с прессшайбой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "винт по металлу 4.2*19 с прессшайбой"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 21"

    "Саморез 4.2ММх45ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 22"

    "Винт самонарезной по металлу 4,2*16 с прессшайбой со сверлом"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 23"

    "Винт 4,2*20 мм с прессшайбой оцинкованный со сверлом"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 24"

    "Саморез по металлу 4,2*32 мм оцинкованный с прессшайбой со сверлом"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 25"

    "саморез 4,2*16"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 26"

    "саморез 4,2*25"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 27"

    "саморез 4,2*32 мм"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "Труба пластиковая ПЭ-80 SDR 13/6 3 мм"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 29"

    "дюбель хомут для крепленя кабеля"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 30"

    "болт шестигранный м8 L25 мм"

    Кол-во: 3.000

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