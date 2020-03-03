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    Главная / Торги / Определение категории пожарной опасности

    Определение категории пожарной опасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132960Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132960

    Наименование закупки

    Определение категории пожарной опасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:15

    Документация процедуры

    2020-02-27_16-05-47_winscan_to_pdf_1.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Определение категории пожарной опасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 10:00 GMT +303.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132960Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение категории пожарной опасности

    Начальная цена

    499 785,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Анкудиновское шоссе, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг в течении 30 дней с даты подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг в течении 30 дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обеспечению пожарной безопасности . Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    18.03.2019 07:00(GMT+03:00)
    33 333
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
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