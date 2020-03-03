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    Главная / Торги / Дизель-генератор в Пятигорск.

    Дизель-генератор в Пятигорск.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132959Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132959

    Наименование закупки

    Дизель-генератор в Пятигорск.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дизель-генератор в Пятигорск.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132959Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизель-генератор в Пятигорск.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость товара. Заключение договора. Типовые условия оплаты - в течение пятнадцати рабочих дней с даты поставки (для субъектов МСП).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизель-генератор открытый Амперос LDG CLE 5000КВТ"

    Кол-во: 3.000

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