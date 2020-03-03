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    Главная / Торги / Лицензия Крипто

    Лицензия Крипто

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132955Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132955

    Наименование закупки

    Лицензия Крипто

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 15:50

    Документация процедуры

    Тех.задание_Крипто.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лицензия Крипто

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 10:00 GMT +303.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132955Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лицензия Крипто

    Начальная цена

    92 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Деловая, 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг в течении 30 дней с даты подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг в течении 30 дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте"

    Кол-во: 16.000

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