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Наименование закупки
Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 16:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 86148 5-58-65
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
r.buranbaev@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буранбаев Руслан Рафикович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132954Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»
Начальная цена
984 975,41
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, поставка в течение 14 календарных дней с момента подачи заявки на поставку товара, обязательно составить КП (счет) на основании КОММЕНТАРИЯ ЗАКАЗЧИКА
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Кол-во: 167.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
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