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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132954Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132954

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:05

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132954Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2020 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис»

    Начальная цена

    984 975,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, поставка в течение 14 календарных дней с момента подачи заявки на поставку товара, обязательно составить КП (счет) на основании КОММЕНТАРИЯ ЗАКАЗЧИКА

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм легкий мужской летний 80% ПЭ, 20%ХБ, смесовая ткань синий с красным кантом размер 88-92 куртка, брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) 182-188 ГОСТ 12.4.280-2014 ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 167.000

    "Позиция 2"

    "Костюм утепленный мужской зимний Спец-Антистат ткань смесовая Статэл 70% хлопок, 30% полиэфир синтепон 250Г/М2 темно-синий/васильковый куртка, полукомбинезон со светоотражающей полосой СОП 50ММ 103-0106-01 ТС 019/2011 СТО 17385659-005-2018"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Костюм сварщика мужской/женский летний Техноавиа брезент с огнеупорной пропиткой 550Г/М2 оливковый куртка и брюки 4.280"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Костюм рабочий летний Скаймастер смесовая: хлопок 80%/ полиэфир 20% 250Г/М2 синий/стальной куртка, полукомбинезон со светоотражающей полосой для ИТР ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Ботинки защитные кожаные мужские лето Юпитер-6п для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Ботинки защитные мужские зима Юпитер-7п для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий кожаные"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 7"

    "Ботинки специальные сварщика Сириус верх юфть, мет. подносок 200Дж, подошва - нитрил, МБС, метод крепления-литье (00088, В0641SVR)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Халат медицинский женский Maxima Ульяна в ассортименте белый ткань Сатори рукав длинный У102/70/10"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Халат медицинский женский Maxima Ульяна в ассортименте белый ткань Сатори рукав длинный У102/70/10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Сапоги резиновые мужские Корд М специальные 170мВМУН200 текстильная подкладка"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Каска защитная РОСОМЗ СОМ3-55 Favorit Rapid белая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Жилет сигнальный 1Т лимонный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Краги утепленные Люкс телячий спилок, подкладка х/б 35СМ синие W007R/1"

    Кол-во: 30.000

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