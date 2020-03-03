www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 15:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
Почтовый адрес
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Контактный телефон
+7 495 956-00-33
Факс
+7 495 739-53-06
Адрес электронной почты
SkZakupki@sk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дармонук Наталия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 15:00 GMT +303.03.2020 15:0003.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132950Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с ТЗ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФОНД "СКОЛКОВО"
Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"
Адрес местонахождения
121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,
143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4
Кол-во: 12.000
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