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    Главная / Торги / Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место

    Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 15:0003.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132950Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132950

    Наименование закупки

    Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 15:35

    Документация процедуры

    Задание_на_закупку_спарк.docx

    Форма_подачи_КП_спарк.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    SkZakupki@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дармонук Наталия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 15:00 GMT +303.03.2020 15:0003.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132950Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, территория Инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с ТЗ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление права доступа к Информационному ресурсу «СПАРК» на 1 рабочее место"

    Кол-во: 12.000

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