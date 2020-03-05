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    Главная / Торги / 006 Поставка трубы малого диаметра для капитального ремонта для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    006 Поставка трубы малого диаметра для капитального ремонта для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132941

    Наименование закупки

    006 Поставка трубы малого диаметра для капитального ремонта для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 16:02

    Документация процедуры

    проект_трубы_малого_диаметра_крхс_20_ким_000214.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    006 Поставка трубы малого диаметра для капитального ремонта для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 08:00 GMT +305.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    006 Поставка трубы малого диаметра для капитального ремонта для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    394 258,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 38х3ММ Ст3 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.151

    "Позиция 2"

    "Труба 14х2ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.154

    "Позиция 3"

    "Труба 25х3ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.170

    "Позиция 4"

    "Труба 89х8ММ 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.160

    "Позиция 5"

    "Труба 65х4ММ ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.043

    "Позиция 6"

    "Труба 325х10ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.909

    "Позиция 7"

    "Труба 325х16ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 1.300

    "Позиция 8"

    "Труба 273х10ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 9"

    "Труба 25х3.2ММ Ст2пс ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.070

    "Позиция 10"

    "Труба 20х2.5ММ 20 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.090

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