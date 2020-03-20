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Наименование закупки
Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 15:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-02-56
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
info@mtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вовк Денис Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Тамбовская область, Закупки и тендеры Рязанская область, Закупки и тендеры Московская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.03.2020 17:30 GMT +320.03.2020 17:3020.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132940Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
980 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тамбовская область,Рязанская область,Московская область, В соответствии с Приложением № 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Поставка продукции осуществляется автотранспортом на склад Покупателя. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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