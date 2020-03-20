Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 17:3020.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132940Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132940

    Наименование закупки

    Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 15:05

    Документация процедуры

    Приложение_№_1_(Перечень_филиалов_ООО_ГТМ_для_доставки_МТР).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область, Закупки и тендеры Рязанская область, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.03.2020 17:30 GMT +320.03.2020 17:3020.03.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132940Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонного оборудования и комплектующих к ним для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    980 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область,Рязанская область,Московская область, В соответствии с Приложением № 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Поставка продукции осуществляется автотранспортом на склад Покупателя. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печь микроволновая Menumaster RCS511TS 1000ВТ 34Л электронное управление 4 серебристый 559х438х350ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Миксер ручной Robot Coupe MP350 Ultra 400ВТ 220В 9500ОБ/МИН 740х125х125ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Машина кухонная Овощерезка Robot Coupe CL50 Ultra 220В 0.55КВТ 390х310х610ММ для нарезки/ шинковки продуктов"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Запасная часть Набор дисков Robot coupe для овощерезки CL50, CL50 Gourmet, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60 и кухонным процессорам R502, R652 cлайсер 2ММ, 5ММ, терка 2ММ, соломка 3х3ММ, соломка для картофеля 10х10ММ, кубики 10х10х10ММ 1933"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    Южное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 82655
    Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов
    Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов
    82655
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 84848
    Поставка электромеханического кухонного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка электромеханического кухонного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    84848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 12:00(GMT+03:00)
    124 026
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить