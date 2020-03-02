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Наименование закупки
Приобретение заварочного чайника для МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 14:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение заварочного чайника для МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 17:00 GMT +302.03.2020 17:0002.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132935Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение заварочного чайника для МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком".
Начальная цена
2 198,34
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 59Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% расчет в течении 7 дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 2.000
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