Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты поставки Товара на основании счета-фактуры, накладных или УПД. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора