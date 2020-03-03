www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка самоспасателей фильтрующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 14:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Почтовый адрес
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Контактный телефон
+7 8442 46-14-08
Факс
+7 8442 46-14-08
Адрес электронной почты
mail.adm@vcgo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка самоспасателей фильтрующих
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 22:00 GMT +303.03.2020 22:0003.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132931Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка самоспасателей фильтрующих
Начальная цена
806 230,74
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты поставки Товара на основании счета-фактуры, накладных или УПД. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
Адрес местонахождения
400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71
Кол-во: 222.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.