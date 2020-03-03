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    Главная / Торги / Техническое обслужвание пож.сегнализ.

    Техническое обслужвание пож.сегнализ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132929Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132929

    Наименование закупки

    Техническое обслужвание пож.сегнализ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 13:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6

    Почтовый адрес

    606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6

    Контактный телефон

    +7 83155 2-12-69

    Факс

    +7 83155 2-12-69

    Адрес электронной почты

    uszn_shar_vipl@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеснокова Алевтина Поликарповна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслужвание пож.сегнализ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 00:00 GMT +303.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132929Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслужвание пож.сегнализ.

    Начальная цена

    18 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область,Шарангский район, р.п.Шаранга, ул.Ленина д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Ежемесячно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации . Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации . Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре"

    Кол-во: 10.000

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