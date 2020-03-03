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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Техническое обслужвание пож.сегнализ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 13:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6
Почтовый адрес
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6
Контактный телефон
+7 83155 2-12-69
Факс
+7 83155 2-12-69
Адрес электронной почты
uszn_shar_vipl@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеснокова Алевтина Поликарповна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслужвание пож.сегнализ.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 00:00 GMT +303.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132929Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслужвание пож.сегнализ.
Начальная цена
18 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область,Шарангский район, р.п.Шаранга, ул.Ленина д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Ежемесячно
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ ШАРАНГСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
606840, Российская Федерация, Нижегородская область, Шаранский район, Шаранга, Ленина, 6
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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