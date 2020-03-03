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    Главная / Торги / Поставка изоляционных огнеупорных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка изоляционных огнеупорных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 09:0003.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132928Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132928

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных огнеупорных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 13:39

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изоляционных огнеупорных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 09:00 GMT +303.03.2020 09:0003.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132928Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных огнеупорных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    75 678,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Войлок муллитокремнеземистый МКРВ-200 огнеупорный, ТУ производителя"

    Кол-во: 0.360

    "Позиция 2"

    "Войлок полугрубошерстный технический марка ПС-6 6ММ ГОСТ 6308-71"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 3"

    "Изделие огнеупорное теплоизоляционное волокнистое Шнур Lytx LYTX-208 С2 керамический 10ММ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    11.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    471 735
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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