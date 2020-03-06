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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ГУО СПб папки адресные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 15:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 812 613-38-10
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
office@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГУО СПб папки адресные
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 14:30 GMT +306.03.2020 14:3006.03.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132926Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГУО СПб папки адресные
Начальная цена
46 733,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, ул. Внуковская д. 2 лит СРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
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