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    Главная / Торги / Преобразователь МОХА

    Преобразователь МОХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132913Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132913

    Наименование закупки

    Преобразователь МОХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 12:53

    Документация процедуры

    Договор_поставки_продукции_(ОМТО)_с_Приложениями_1_2.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    +7 34995 9-78-98

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    oboychuk@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бойчук Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Преобразователь МОХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132913Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователь МОХА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629730 Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, КС-0, НПСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% по факту поставки в течение 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь последовательных интерфейсов MOXA NPort IA-5150-Т, Арт. 1164063"

    Кол-во: 2.000

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