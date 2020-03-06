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    Главная / Торги / Поставка реле

    Поставка реле

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:3006.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132906Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132906

    Наименование закупки

    Поставка реле

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 15:47

    Документация процедуры

    Спецификация_реле.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 12:30 GMT +306.03.2020 12:3006.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132906Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реле

    Начальная цена

    889 456,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Астраханская область,Оренбургская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы «Волгоград-Астрахань», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, p-он деревни Сайгатина, ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле промежуточное РЭП 36-21 УХЛ4 220В ГОСТ Р 50030.5.1-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Реле промежуточное РЭП 36-11 УХЛ4 220В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Реле времени РСВ 18-23 УХЛ4 2-20С 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 У3 0.05А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Реле указательное РЭУ-11-11-5-40 У3 0.5А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Реле времени статистические АО «ЧЭАЗ» РВ-03"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Реле промежуточное РП-16-73 220В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Реле напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 3 фазы 5А УХЛ4 380В АС400В Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Фотореле ФР-7/7Е 5А кабель 1.5М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фотореле ФР-М02 230В 16А IP40 с датчиком ФД-3-1 УХЛ2 Меандр"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Реле промежуточное РП-256 ГОСТ Р 50030.5.1-2005"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Реле тока РТ-83/2 5А УХЛ4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Реле указательное РЭУ-11-11 1з+1р IP40 У3 5А без самовозврата"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Реле тока РТ-40/2 2А УХЛ4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Реле тока РТ-40/0,2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Реле тока РТ-40/6 6А УХЛ4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Реле промежуточное РП-251 220В УХЛ4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Реле промежуточное РП 341 АО «ЧЭАЗ» Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Реле времени РВ 225 0.25-3.5С 220В переднее присоединение ТУ 16-523.158-79"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Реле промежуточное РП-25 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Реле указательное РЭУ-11-11-5(1,2)-40 У3 0.1А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Реле тока с повышеной чувствительностью РТЗ-51.01 0.02-0.12А 220В 1з УХЛ4 переднее присоединение ГОСТ 15543.1-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Реле промежуточное РП-23 ГОСТ Р 50030.5.1-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Реле указательное РЭПУ-12М-201-3 У3 220В 4А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Реле напряжения РКН-3-15-15 8А УХЛ4 230/400В"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 26"

    "Реле промежуточное МРП-4-1 230В УХЛ4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Реле напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 3 фазы 5А УХЛ4 380В АС400В Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 28"

    "Реле тока РТТ-311 63-160А"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 29"

    "Реле тока тепловое РТЛ 1010-М 4-6А 400В 1з+1р 44x56x90ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Реле напряжения РКН-3-15-15 8А УХЛ4 230/400В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Реле времени Меандр РВО-26 24-240В УХЛ4 IP40 17.5х90х63ММ -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 32"

    "Реле перегрузки тепловое РТЛ-1007-2-25А-(1.6-2.5А) УХЛ4"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Реле перегрузки тепловое РТЛ-1008-2-25А-(2.5-4А) УХЛ4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Реле защиты тепловое РТТ 211 УХЛ4 80А Iнеср.68-80А ТУ16-644.005-84 ТУ16-647.024-85"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Реле тока тепловое РТЛ-1022 18-25А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Реле времени статистические АО «ЧЭАЗ» РВ-03"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Реле напряжения Меандр ЕЛ-11М-15 3 фазы 5А УХЛ4 380В АС400В Россия"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 38"

    "Реле промежуточное МРП-4-1 24В"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 39"

    "Реле промежуточное МРП-4-1 230В УХЛ4"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 40"

    "Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 AC415В 8А УХЛ4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "Реле тока максимального РТ-40/20 10-20А 1НЗ+1НО УХЛ4 переднее присоединение ГОСТ 15543.1-89"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Реле тока максимального РТ-40/100 50-100А 1НЗ УХЛ4 переднее присоединение ГОСТ 15543.1-89"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Реле тока РТ-40/10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Реле температурное ТР-15 -55...+125ГРАД ЦЕЛЬС ACDC24В/АС230В 16А 18х93х62ММ ТУ 3425-003-31928807-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Реле напряжения РНПП-311"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 46"

    "Устройство коммутационное релейный усилитель УК-ВК/04 2 канала 10А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Реле промежуточное РП21М-004 220В класс Б УХЛ4 с розеткой тип 2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 48"

    "Реле промежуточное РП21М-004 24В класс Б УХЛ4 с розеткой тип 2"

    Кол-во: 100.000

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