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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка реле
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 15:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка реле
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 12:30 GMT +306.03.2020 12:3006.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132906Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реле
Начальная цена
889 456,31
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Астраханская область,Оренбургская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы «Волгоград-Астрахань», Сургутский ЗСК, Российская Федерация, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, p-он деревни Сайгатина, ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12 и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
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