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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для ВЛ

    Поставка комплектующих для ВЛ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132905Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132905

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для ВЛ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 12:07

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС_(1377136_v5).doc

    Копия_Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР_+НДС_(1377137_v3).xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для ВЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 08:00 GMT +304.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132905Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для ВЛ

    Начальная цена

    474 950,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие Зажим поддерживающий для проводов 13.5-19.6ММ ПГН-3-5 20х16х67х111х220ММ 1.1КГ ТУ 34 13.10029-90 Dragon City Industries Limited"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Изделие Зажим соединительный для проводов 12.3-14ММ ПА-3-2 15х37х56х64х96ММ 0.7КГ ТУ 3413.10273-88"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Изделие Зажим соединительный СОАС-120-3 17х35х900ММ 0.76КГ ТУ 3427.10876-84"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Изделие Зажим ответвительный ОАЗ-1 магистраль 70-150ММ2, ответвление 35-120ММ2 0.3КГ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Изделие Зажим натяжной болтовой для проводов 11.4-17.1ММ НЗ-2-7 1.67КГ ТУ 34 13.11310-88"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Звено промежуточное ПРР-7-1 регулирующее 56х17х16х17х16х534х40ММ 1.77КГ ТУ 3413-11124-88"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Изолятор ЛК 70/10-ИЗ СП УХЛ1 70КН ТУ 3494-002-49736345-2001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Изделие Узел крепления гирлянды к опоре КГП-7-1 16х17х16х82х135х80х112х6х8ММ 0.8КГ ТУ 3449-108-000111120-97"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Узел крепления гирлянды к опоре КП-12-1 20х21.5х22х104х174х80х117х12х6ММ 1.72КГ ТУ 3449-108-000111120-97"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Изделие Звено талреп ПТР-7-1 62х17х34х618х45х590х827х14ММ 3КГ ТУ 3449-018-40064547-01"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Разъединитель РЛНД-1-10/400 10КВ 400А УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 ГОСТ 689-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Изделие Зажим поддерживающий ПГН-5-3 21.6-33.2ММ 290х160х190х19.2ММ 5.5КГ ТУ 34 13.10029-90"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Изделие Зажим поддерживающий ПГН-2-6 9.2-12.6ММ 192х93х55х17ММ 0.7КГ ТУ 34 13.10029-90"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Изолятор линейный подвесной ПС-70Е 225х127/146ММ стекло 3.5КГ 70КН ГОСТ 6490-93"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Изолятор ПС-120Б 225х127/146ММ стекло 3.9КГ 120КН ГОСТ 6490-93"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Изолятор ПС-ЗООВ 320х195ММ стекло 10КГ 300КН ГОСТ 6490-93"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Изолятор ПС-210В 300х170/195ММ стекло 7.2КГ 210КН ГОСТ 6490-93"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Серьга СР-12-16 17х23х22х65 120КН 0.41КГ ИУС8-1989 ТУ 3413-10272-88"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Серьга СР-30-24 25х38х36х100 300КН 1.35КГ ИУС8-1989 ТУ 3413-10272-88"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Серьга СР-16-20 21х26х25х70 160КН 0.55КГ ИУС8-1989 ТУ 3413-10272-88"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Серьга СР-21-20 21х29х28х80ММ 210КН 0.65КГ ИУС8-1989 ТУ 3413-10272-88"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Изделие Ушко однолапковое У2-30-24 300КН 38х125х94х27.5х36х150х205.5ММ 6.5КГ ТУ 3449-111-00111120"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Изделие Ушко однолапковое У1-16-20 160КН 26х25х66х75х23х113.5х152ММ 1.6КГ ТУ 3449-111-00111120"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Изделие Ушко однолапковое У1-21-20 210КН 29х28х72х78х23х130.5х173ММ 2.24КГ ТУ 3449-111-00111120"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Звено промежуточное ПРР-30-1 регулирующее 120х38х36х38х36х830х70ММ 300КН 14.65КГ ТУ 3443-001-52819896"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Звено промежуточное ПРР-12-1a регулирующее 78х23х22х23х22х550х45ММ 120КН 3.38КГ ТУ 3449-018-40064547-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Звено промежуточное ПРР-16-1a регулирующее 83х26х25х26х25х560х60ММ 160КН 4.6КГ ТУ 3443-001-52819896"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Звено промежуточное ПРР-21-1 регулирующее 98х29х28х29х28х820х56ММ 210КН 8.76КГ ТУ 3449-018-40064547-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Звено промежуточное ПТМ-30-2 монтажное 140х100х72х38х120х36х38х36х172х212ММ 300КН 6.7КГ ТУ 3449-018-40064547-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Звено промежуточное ПТМ-12-2 монтажное 100х80х52х23х78х22х23х22х132х152ММ 120КН 1.8КГ ТУ 3449-018-40064547-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Звено промежуточное ПТМ-16-2 монтажное 110х90х64х26х83х25х26х25х154х174ММ 160КН 2.2КГ ТУ 3449-018-40064547-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Звено промежуточное ПТМ-21-2 монтажное 115х90х60х29х93х28х29х28х153х178ММ 210КН 2.6КГ ТУ 3449-018-40064547-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 33"

    "Изделие Скоба СК-7-1А 70КР 66х17х42х16х14х50х85ММ 0.38КГ ТУ 34.13.11420-89"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Изделие Скоба СК-12-1А 120КР 93х23х52х22х18х65х109ММ 0.92КГ ТУ 34.13.11420-89"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Изделие Скоба СК-16-1А 120КР 103х26х52х25х20х70х116ММ 1.22КГ ТУ 34.13.11420-89"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Изделие Скоба СК-21-1А 120КР 108х29х62х28х24х75х130ММ 1.82КГ ТУ 34.13.11420-89"

    Кол-во: 10.000

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