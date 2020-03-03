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    Главная / Торги / Поставка телевизоров и смартфонов

    Поставка телевизоров и смартфонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132869Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132869

    Наименование закупки

    Поставка телевизоров и смартфонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 13:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 499 999-82-83

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    tenders-b2b@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булхов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка телевизоров и смартфонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 08:00 GMT +303.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132869Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка телевизоров и смартфонов

    Начальная цена

    149 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.43 аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 45 к.д., для МСП 15 р.д. (возможна авансовая оплата)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телевизор LED LG 43LK5910PLC жидкокристаллический 1920x1080пикс 43""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Телевизор LED Hyundai H-LED50EU7008 жидкокристаллический 50""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Телевизор LED LG 24TL520S-PZ жидкокристаллический 24""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Телефон сотовый Samsung Galaxy A20 SM-A205F 6.4" 3Гбайт 32Гбайт красный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Телевизор LED Samsung UE24N4500AUXRU жидкокристаллический 24""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ноутбук Dell Inspiron 3595 AMD A9 9425 2 ядра 1.6ГГц DDR4 2133МГц 4Гбайт HDD 1000Гбайт 15.6" Windows 10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-17IWL 81M0003NRK Intel Core i3 8145U 2 ядра 2.1ГГц DDR4 2666МГц 4Гбайт HDD 1000Гбайт, SDD 128Гбайт 17.3""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Телефон сотовый смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 6.3" 3Гбайт 32Гбайт синий"

    Кол-во: 1.000

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