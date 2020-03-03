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    Главная / Торги / Стеллажи стационарные медицинские ССМ-«ЕЛАТ» по ГИКС.942819.101 ТУ (исполнение ССМ-03-"ЕЛАТ")

    Стеллажи стационарные медицинские ССМ-«ЕЛАТ» по ГИКС.942819.101 ТУ (исполнение ССМ-03-"ЕЛАТ")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 13:0003.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132867Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132867

    Наименование закупки

    Стеллажи стационарные медицинские ССМ-«ЕЛАТ» по ГИКС.942819.101 ТУ (исполнение ССМ-03-"ЕЛАТ")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 12:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-75-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakaz-skkb@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стеллажи стационарные медицинские ССМ-«ЕЛАТ» по ГИКС.942819.101 ТУ (исполнение ССМ-03-"ЕЛАТ")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 13:00 GMT +303.03.2020 13:0003.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132867Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стеллажи стационарные медицинские ССМ-«ЕЛАТ» по ГИКС.942819.101 ТУ (исполнение ССМ-03-"ЕЛАТ")

    Начальная цена

    16 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж передвижной для хранения и транспортировки различного инвентаря Елат СПЗ-01 АБС-пластик белый 7КГ 420х685х840ММ 3 полки с колесами"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стеллаж для хранения инвентаря Еламед Елат ССМ-03 меламин 16ММ 1230х390х1660ММ 6 полок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стеллаж для хранения инвентаря Еламед Елат ССМ-03 меламин 16ММ 1230х390х1660ММ 6 полок"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Контейнер емкость ЕДПО-5-01 5Л;ДМ3 39.4x26.0x15.5СМ полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ГОСТ Р 50444-92 ТУ 6451-001-24320270-99 ООО "Елатомский приборный завод" Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Контейнер емкость ЕДПО-1-01 1Л;ДМ3 22.3x14.9x9.1СМ полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ГОСТ Р 50444-92 ТУ 6451-001-24320270-99 ООО "КРОНТ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Контейнер емкость ЕДПО-3-01 3Л;ДМ3 31.5x20.6x12.5СМ полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ГОСТ Р 50444-92 ТУ 6451-001-24320270-99 ООО "КРОНТ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Контейнер емкость ЕДПО-5-01 5Л;ДМ3 39.4x26.0x15.5СМ полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ГОСТ Р 50444-92 ТУ 6451-001-24320270-99 ООО "Елатомский приборный завод" Россия"

    Кол-во: 1.000

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