Стеллажи стационарные медицинские ССМ-«ЕЛАТ» по ГИКС.942819.101 ТУ (исполнение ССМ-03-"ЕЛАТ")

Дата предоставления ответа на запрос

Стеллажи стационарные медицинские ССМ-«ЕЛАТ» по ГИКС.942819.101 ТУ (исполнение ССМ-03-"ЕЛАТ")

Цена договора и требования к обеспечению

Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.

Условия оплаты и доставки

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >

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Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

ГБУЗ НО "СККБ" Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стеллаж передвижной для хранения и транспортировки различного инвентаря Елат СПЗ-01 АБС-пластик белый 7КГ 420х685х840ММ 3 полки с колесами" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Стеллаж для хранения инвентаря Еламед Елат ССМ-03 меламин 16ММ 1230х390х1660ММ 6 полок" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Стеллаж для хранения инвентаря Еламед Елат ССМ-03 меламин 16ММ 1230х390х1660ММ 6 полок" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Контейнер емкость ЕДПО-5-01 5Л;ДМ3 39.4x26.0x15.5СМ полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ГОСТ Р 50444-92 ТУ 6451-001-24320270-99 ООО "Елатомский приборный завод" Россия" Кол-во: 7.000

"Позиция 5" "Контейнер емкость ЕДПО-1-01 1Л;ДМ3 22.3x14.9x9.1СМ полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ГОСТ Р 50444-92 ТУ 6451-001-24320270-99 ООО "КРОНТ" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 6" "Контейнер емкость ЕДПО-3-01 3Л;ДМ3 31.5x20.6x12.5СМ полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ГОСТ Р 50444-92 ТУ 6451-001-24320270-99 ООО "КРОНТ" Россия" Кол-во: 2.000