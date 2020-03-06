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    Главная / Торги / Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники № 3

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники № 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132866Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132866

    Наименование закупки

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники № 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 15:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    info@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрианова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники № 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132866Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники № 3

    Начальная цена

    178 207,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Г. Санкт-Петербург пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нить прошивная 120М хлопок красный/синий/белый 10КГС 474932"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Блок сменный баллон для автоматического освежителя Air Wick Pure/Весеннее настроение 250МЛ 699011"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Тапочки одноразовые закрытый мыс Бизнес 42-43 белые велюр, подошва ЭВА 150пар 861016"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Рожок для обуви металл Solomon 400ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Пакет упаковочный Zip-Lock ПВД 32МКМ прозрачный 100х150ММ 100ШТ Китай"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 6"

    "Пленка упаковочная стрейч для ручной упаковки 0.5М серебристый 170М 23МКМ 1.8КГ Комус-Гид Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Пленка упаковочная пузырчатая трехслойная 1.2М прозрачная 100М 50МКМ ВП 3-10-50 6КГ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Простыня 664135 поликоттон 140х205СМ белая 110Г/М2 10ШТ ГОСТ 31307-2005 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Лампа люминесцентная Osram LumiluxL 18W/830ВТ теплый белый 25шт Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Очиститель воздуха увлажнитель Stadler Form George G-005 23ВТ 220В 400МЛ/ЧАС 60М2 пластик резервуар для воды 3.2Л/ длина шнура 1.6М 321х418х215ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Термопот Polaris PWP 3216 3.2Л 900ВТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр сетевой Pilot S 6 розеток 5М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Кувшин с крышкой Pasabahce Луна стекло 43544B 1.7Л 230ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Уничтожитель документов Fellowes M-8C 3 уровень секретности 4x50ММ 8ЛИСТ 15Л; ДМ³ 310x378x240ММ 5.6КГ 350799"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Пакет упаковочный с замком Zip-Lock ПВД прозрачный 230х350ММ 100ШТ 40МКМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Контейнер Кристалл 2Л;ДМ3 19x15.7x9СМ полипропилен для хранения с крышкой 1013191"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Кондиционер для белья антистатик Лира Нейтральный 200МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Маркер промышленный Edding E-8040 круглый пластиковый корпус 1ММ черный 35721 Германия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Этикетка самоклеящаяся ProMega label 70х42.3ММ белый матовый бумага 100ШТ 21ШТ А4 73573"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Зеркало KD 300x700ММ для шкафов и гардеробов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Пятновыводитель Vanish Oxi Action жидкий для белого и цветного белья 1000МЛ флакон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Средство чистящее декальцинирующее жидкость WMF Descaling Solution 0.75КГ для кофемашин флакон 2ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Средство моющее жидкость Mr. Proper 5000МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Контейнер универсальный Кристалл 9Л 40х33.5х8.5СМ полипропилен 267312"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Кофемашина DeLonghi ESAM 2600 1.8Л; ДМ³ 28x36x37.5см"

    Кол-во: 1.000

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