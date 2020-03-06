Хозяйственные и канцелярские товары для Поликлиники № 3

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной.