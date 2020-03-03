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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»

    Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132863Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132863

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 13:41

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение_№_1.xlsx

    Сантехника__для_площадки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132863Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»

    Начальная цена

    442 839,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый ггр Unicorn ЭКО 1" латунь"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый гшб Unicorn ЭКО 3/4" латунь"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый ггр Unicorn ЭКО 3/4" латунь"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый гшр Unicorn ЭКО 1/2" латунь"

    Кол-во: 146.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый стандартнопроходной LD КШ.Ц.Ф.016 16х16ММ с ручкой бабочкой м/п"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый PP/1 DN25 пайка полипропилен"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый PP/1 DN20 пайка полипропилен"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый PP/1 DN50 пайка полипропилен"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Труба из металлопластика для ГВС и отопления Unicorn PEX-AL-PEX 16х2ММ 100М 10БАР"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Труба из металлопластика для ГВС и отопления Белые колодези 20ММ 100М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Кран шаровый ггр STT 1-1/4" (40/4)(32/4) латунь"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Кран шаровый ггр STT 1-1/2" (30/3)(24/3) латунь"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 13"

    "Кран шаровый ггр STT 2" (20/2*)(16/2) латунь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Кран шаровый американка STT 3/4" (100/10)(80/8) латунь"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровый полнопроходной Aquasfera 1009 Euro DN15 40БАР ВР/НР латунь с ручкой бабочкой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Кран настольный Serra KRN1 цинк/нержавеющая сталь 1/2""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Муфта Aquasfera 1" латунь"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 18"

    "Муфта Aquasfera 9018 32 (1 1/4") ВР латунь никелированная ГОСТ 32585-2013"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Переходник уголок латунь 1/2" ВР/ВР"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 20"

    "Переходник уголок латунь 3/4" ВР/ВР"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 21"

    "Переходник уголок латунь 1" ВР/ВР"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Переходник угольник латунь никель Aquasfera 9001 Ду32 (1 1/4") ВР/ВР"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 35х4ММ Ст3сп ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 24"

    "Муфта полипропиленовая американка под пайку PPR 32ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Переходник полипропиленовый прямой американка Aquasfera DN20"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 26"

    "Переходник полипропиленовый прямой американка Aquasfera DN25"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Переходник полипропиленовый прямой американка Aquasfera DN15"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Кран шаровый стандартнопроходной STT Unicorn DN32 с ручкой"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Кран шаровый стандартнопроходной LD КШ.Ц.Ф.050 DN50 фланец-фланец"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 30"

    "Кран шаровый стандартнопроходной LD КШ.Ц.Ф.065 DN65 фланец-фланец"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Кран шаровый стандартнопроходной LD КШ.Ц.Ф.080 DN80 фланец-фланец"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Муфта Aquasfera 1/2" латунь"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 33"

    "Муфта Aquasfera 20ММ латунь"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 34"

    "Ниппель латунь/никель Ду15 (1/2") Aquasfera"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 35"

    "Ниппель латунь/никель Ду20 (3/4") Aquasfera"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 36"

    "Муфта комбинированная Aquasfera 25х3/4" PPR металл"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 37"

    "Клапан соленоидный 2W41-25 нормально закрытый прямого действия DN25ММ -10°...+120°С 0.8МПА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Манометр технический МТ-100 1.5 0-4МПа М20х1.5 (G1/2) 100ММ сталь латунь -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 39"

    "Термометр биметаллический термометр Росма БТ-51.211 100ММ на гильзе 10МПА 0+120ГРАД ЦЕЛЬС 1.5 IP43"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Изоляция трубная теплоизоляция K-FLEX ST 25х0.9ММ вспененный синтетический каучук"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 41"

    "Лента алюминиевая скотч Момент 48ММх25М"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 42"

    "Труба ПВХ гофро труба Unicorn RS 16х2.0ММ 100М белый 502"

    Кол-во: 1.000

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