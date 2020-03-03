www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 13:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132863Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих и запасных частей для сантехники ООО «Молния Ямал»
Начальная цена
442 839,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Кол-во: 64.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 146.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.