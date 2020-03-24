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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка бытовой химии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 11:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-96-09
Факс
Адрес электронной почты
otdel59@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Олег Борисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.03.2020 00:00 GMT +324.03.2020 00:0024.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132862Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бытовой химии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата до договору производится на основании оригинала счета и подписанной товарной накладной и счета-фактуры или УПД в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Кол-во: 655.000
Кол-во: 17466.000
Кол-во: 1533.000
Кол-во: 658.000
Кол-во: 3375.000
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