Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка бытовой химии

    Закупка бытовой химии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 00:0024.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132862Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132862

    Наименование закупки

    Закупка бытовой химии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 11:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-96-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    otdel59@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Олег Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка бытовой химии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.03.2020 00:00 GMT +324.03.2020 00:0024.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132862Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бытовой химии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата до договору производится на основании оригинала счета и подписанной товарной накладной и счета-фактуры или УПД в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Защитные средства (крем)"

    Кол-во: 655.000

    "Позиция 2"

    "Туалетное мыло"

    Кол-во: 17466.000

    "Позиция 3"

    "Жидкое мыло с дозатором"

    Кол-во: 1533.000

    "Позиция 4"

    "Паста чистящая для рук"

    Кол-во: 658.000

    "Позиция 5"

    "Регенерирующие, восстанавливающие средства (крем)"

    Кол-во: 3375.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 263299
    Поставка концентрата моющей жидкости М-1 для ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка концентрата моющей жидкости М-1 для ООО "Газпром трансгаз Москва"
    263299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
    Ценовой запрос № 262566
    Поставка моющих и чистящих средств для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский», расположенных на территории Пермского края, в течение 1 года
    Поставка моющих и чистящих средств для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк»...
    262566
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить